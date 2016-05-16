Япония готова оказать содействие по делу о заявке на проведение ОИ-2020

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен оказать полноценное содействие французским следованиям по делу о возможном переводе денежных средств в обмен на поддержку Токио на выборах столицы летних Олимпийских игр 2020 года, сообщает Report со ссылкой на AFP.

"Я проинструктировал министра образования и спорта о необходимости полного сотрудничества в этом расследовании", — заявил Абэ в парламенте.

На прошлой неделе сообщалось, что французские власти изучают платеж сыну экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и экс-члена МОК Ламина Диака — Папе Массате Диаку в размере 1,8 миллиона евро за возможную поддержку заявки Токио на проведение Игр-2020.





