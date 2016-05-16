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    Япония готова оказать содействие по делу о заявке на проведение ОИ-2020

    Абэ: Я проинструктировал министра образования и спорта о необходимости полного сотрудничества в этом расследовании

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ  заявил, что намерен оказать полноценное содействие французским следованиям по делу о возможном переводе денежных средств в обмен на поддержку Токио на выборах столицы летних Олимпийских игр 2020 года, сообщает Report со ссылкой на AFP.  

    "Я проинструктировал министра образования и спорта о необходимости полного сотрудничества в этом расследовании", —  заявил  Абэ в парламенте.

    На прошлой неделе сообщалось, что французские власти изучают платеж сыну экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и экс-члена МОК Ламина Диака — Папе Массате Диаку в размере 1,8 миллиона евро за возможную поддержку заявки Токио на проведение Игр-2020.



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