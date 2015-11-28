Матчи российских волейбольных клубов в Турции отменены

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Волейболисты белгородского «Белогорья» и московского «Динамо» не сыграют в Турции в матчах Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Белогорье» 1 декабря должно было сыграть с турецким клубом «Аркас Спор» на выезде, а «Динамо» — 2 декабря с «Зираат Банкасы».

«Мы не отменяем матчи. Мы получили полную невозможность выехать в Турцию. Это распоряжение наших вышестоящих органов. Это не отмена матчей. Это констатация фактов — мы ехать не можем, поэтому в Турции эти игры не состоятся.

Со своей стороны мы предлагаем несколько вариантов развития событий, но сыграть в Турции мы не можем. Мы готовы к тому, чтобы нашим клубам были засчитаны технические поражения, но, если будут предложены другие варианты — перенос на нейтральное поле, смена полей, — мы готовы их рассмотреть. Речь идет о двух ближайших матчах «Динамо» и «Белогорья» в Лиге чемпионов», — цитирует Яременко «Р-Спорт».