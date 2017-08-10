 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Волейболистка сборной Азербайджана: На этой игре нам удалось увидеть негативные стороны

    В принятии мяча у нас были некоторые проблемы

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "В принятии мяча у нас были некоторые проблемы. На этой игре нам удалось увидеть негативные стороны".

    Как сообщает Report, об этом, комментируя проверочный матч (2:2) со Словенией, заявила член женской сборной Азербайджана по волейболу Ксения Позняк.

    31-летняя участница сборной заявила о необходимости более усердных тренировок: "Не стоит забывать, что это был первый матч после продолжительного перерыва. Мы постепенно приходим в форму. В таких матчах счет не играет важного значения. Главное быть готовыми к официальным матчам".

    Отметим, что в целях подготовки к предстоящему 22 сентября - 1 октября чемпионату Европы сборная Азербайджана проходит подготовку в городе Марибор (Словения). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi