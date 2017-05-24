Волейболистка национальной сборной Азербайджана подписала контракт с "Фенербахче"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Волейболистка азербайджанской сборной и японского клуба "Тойота" Полина Рагимова продолжит свою карьеру в турецкой команде "Фенербахче".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Стамбула, с 27-летним игроком подписан контракт сроком на 1 год.

Она наденет форму "Фенербахче" в сезоне 2017-2018.

"Фенербахче" также включил в состав Карли Ллойд, выступавшую в свое время в бакинском "Локомотиве". 28-летняя волейболистка сборной США подписала контракт сроком на 2 года.

Отметим, что Полина Рагимова родилась в городе Фаргана в Узбекистане. Она выступала в азербайджанских клубах "Наглийатчы", "Азеррейл" и неоднократно была признана самым полезным игроком.