Великобритания аннулировала визы мужской сборной Беларуси по баскетболу

МВД Великобритании аннулировало визы мужской сборной Беларуси по баскетболу перед матчем против британской сборной, который должен был состояться в Ньюкасле 28 февраля.

МВД Великобритании аннулировало визы мужской сборной Беларуси по баскетболу перед матчем против британской сборной, который должен был состояться в Ньюкасле 28 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу на своей странице в Twitter глава ведомства Прити Пател.

"Я аннулировала визы белорусской мужской (сборной) команды по баскетболу, члены которой должны были играть в Ньюкасле завтра вечером. Соединенное Королевство не будет принимать национальные спортивные команды тех государств, которые являются соучастниками ничем не спровоцированного и незаконного вторжения Путина в Украину", - написала Пател.