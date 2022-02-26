О нас
Аудио новости

Великобритания аннулировала визы мужской сборной Беларуси по баскетболу

Великобритания аннулировала визы мужской сборной Беларуси по баскетболу МВД Великобритании аннулировало визы мужской сборной Беларуси по баскетболу перед матчем против британской сборной, который должен был состояться в Ньюкасле 28 февраля.
Командные
26 февраля 2022 г. 20:12
Великобритания аннулировала визы мужской сборной Беларуси по баскетболу

МВД Великобритании аннулировало визы мужской сборной Беларуси по баскетболу перед матчем против британской сборной, который должен был состояться в Ньюкасле 28 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу на своей странице в Twitter глава ведомства Прити Пател.

"Я аннулировала визы белорусской мужской (сборной) команды по баскетболу, члены которой должны были играть в Ньюкасле завтра вечером. Соединенное Королевство не будет принимать национальные спортивные команды тех государств, которые являются соучастниками ничем не спровоцированного и незаконного вторжения Путина в Украину", - написала Пател.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Belarusun basketbol yığması İngiltərəyə buraxılmayıb

Самое важное

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева
26 февраля 2022 г. 20:42
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
Шевченко: Ходжалинский геноцид не имеет срока давности 
26 февраля 2022 г. 12:24
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
Украина и Россия консультируются о месте и времени переговоров
26 февраля 2022 г. 01:43
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi