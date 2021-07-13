В Токио начала функционировать Олимпийская деревня

Олимпийская деревня начала функционировать на территории столицы Японии.

Олимпийская деревня начала функционировать на территории столицы Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявил организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио, отказавшийся от проведения церемонии открытия этого объекта в связи с пандемией.

Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива, составляет около 44 га. Она рассчитана на одновременное проживание 18 тыс спортсменов и других членов олимпийских сборных, которые на время Игр заселят около 3,8 тыс квартир. Атлеты будут прибывать в деревню за пять дней до начала своих соревнований и будут обязаны покинуть ее в течение двух суток после их завершения. Между тем организаторы могут позволить некоторым спортсменам продлить срок проживания, если они потребуются для проведения тренировок других атлетов, таких как борцы и теннисисты. Кроме того, им разрешат остаться, чтобы обеспечить присутствие представителей всех стран - участниц Олимпиады на церемониях открытия и закрытия Игр.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории деревни будет круглосуточно работать отдельный медицинский блок, предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения. Помимо этого, атлетам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить защитные маски и строго соблюдать социальное дистанцирование. Тем не менее им позволят проносить алкогольные напитки в свои номера при условии, что они будут употреблять их в одиночестве.