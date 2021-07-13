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В Токио начала функционировать Олимпийская деревня

В Токио начала функционировать Олимпийская деревня Олимпийская деревня начала функционировать на территории столицы Японии.
Командные
13 июля 2021 г. 02:28
В Токио начала функционировать Олимпийская деревня

Олимпийская деревня начала функционировать на территории столицы Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявил организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио, отказавшийся от проведения церемонии открытия этого объекта в связи с пандемией.

Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива, составляет около 44 га. Она рассчитана на одновременное проживание 18 тыс спортсменов и других членов олимпийских сборных, которые на время Игр заселят около 3,8 тыс квартир. Атлеты будут прибывать в деревню за пять дней до начала своих соревнований и будут обязаны покинуть ее в течение двух суток после их завершения. Между тем организаторы могут позволить некоторым спортсменам продлить срок проживания, если они потребуются для проведения тренировок других атлетов, таких как борцы и теннисисты. Кроме того, им разрешат остаться, чтобы обеспечить присутствие представителей всех стран - участниц Олимпиады на церемониях открытия и закрытия Игр.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории деревни будет круглосуточно работать отдельный медицинский блок, предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения. Помимо этого, атлетам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить защитные маски и строго соблюдать социальное дистанцирование. Тем не менее им позволят проносить алкогольные напитки в свои номера при условии, что они будут употреблять их в одиночестве.

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