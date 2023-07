В мужскую сборную Азербайджана по баскетболу будет привлечен новый легионер.

Как передает Report со ссылкой на BasketNews, игрок французского "Монако" Донта Холл скоро будет натурализирован.

В ближайшее время 26-летнему баскетболисту из США выдадут азербайджанский паспорт.

Отметим, что Донта Холл играет в "Монако" с 2021 года.