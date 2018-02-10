В отношении еще одного азербайджанского спортсмена введены санкции за использование допинга

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В отношении еще одного азербайджанского спортсмена за использование допинга были введены санкции.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) это гандболист Сабина Нуриева. Вратарь сборной Азербайджана и клуба "Азерйол" отстранена от участия во всех соревнованиях на 48 месяцев. Наказание вступило в силу с 23 октября 2017 года.

В полученных образцах спортсменки выявлены запрещенные препараты или их метаболиты, или маркеры. В ее организме был обнаружен болденон и метаболит болденона.

Отметим, что Сабина Нуриева была победителем IV Игр Исламской Солидарности "Баку 2017".

Напомним, что ранее еще 4 не прошедших допинг-тест азербайджанских спортсмена были дисквалифицированы со стороны AMADA.