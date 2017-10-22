В Нахчыване прошло первенство по дзюдо среди подростков

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Нахчыванской Автономной Республике при организации Федерации дзюдо Азербайджана прошло открытое первенство среди подростков города Нахчывана.

Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, в соревновании по двум возрастным категориям приняли участие 4 команды.

Команды дзюдоистов-подростков из города Нахчыван, Нахчыванского военного лицея, Джульфы и Шарура соревновались за медали.

Среди юниоров до 15 лет за медали боролись 71, а в возрастной категории до 18 лет – 50 подростков.

В возрастной категории до 15 лет лучше всех себя проявили молодые дзюдоисты из команды города Нахчыван. Второе место заняли дзюдоисты из Джульфы, на третьем-юниоры из Шарура.

В возрастной категории до 18 лет победу одержали юниоры из Джульфы, команда из города Нахчывана стала второй, а представители Нахчыванского военного лицея стали третьими.