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    В Нахчыване прошло первенство по дзюдо среди подростков

    Среди юниоров до 15 лет за медали боролись 71, а в возрастной категории до 18 лет – 50 подростков

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Нахчыванской Автономной Республике при организации Федерации дзюдо Азербайджана прошло открытое первенство среди подростков города Нахчывана.

    Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, в соревновании по двум возрастным категориям приняли участие 4 команды.

    Команды дзюдоистов-подростков из города Нахчыван, Нахчыванского военного лицея, Джульфы и Шарура соревновались за медали.

    Среди юниоров до 15 лет за медали боролись 71, а в возрастной категории до 18 лет – 50 подростков.

    В возрастной категории до 15 лет лучше всех себя проявили молодые дзюдоисты из команды города Нахчыван. Второе место заняли дзюдоисты из Джульфы, на третьем-юниоры из Шарура.

    В возрастной категории до 18 лет победу одержали юниоры из Джульфы, команда из города Нахчывана стала второй, а представители Нахчыванского военного лицея стали третьими. 

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