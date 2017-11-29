В БВШН стартовал турнир республики по футзалу

© BANM

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В новом кампусе Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) стартовал турнир по футзалу (мини-футболу) среди высших учебных заведений страны. Он организован БВШН и независимым профсоюзом работников образования Азербайджанской Республики. В церемонии открытия турнира приняли участие председатель профсоюза, народный депутат Саттар Мехбалиев и ректор Высшей школы Эльмар Гасымов.

Об этом сообщили Report в БВШН.

Выступая на церемонии, ректор Эльмар Гасымов тепло приветствовал всех участников и зрителей турнира в новом кампусе вуза и пожелал командам успеха в спортивном состязании. Председатель независимого профсоюза работников образования Саттар Мехбалиев также пожелал участникам удачи в соревновании.

В турнире принимают участие команды из Баку, Сумгайыта, Гянджи и Мингячевира, представляющие 18 высших учебных вузов страны. Они проведут игры в трех подгруппах, а команды, занявшие первые и вторые места в каждой из подгрупп, выйдут в следующий этап. Командам, занявшим первое-третье места, будут вручены дипломы и памятные подарки, а команда-победитель турнира станет также обладателем Кубка турнира.