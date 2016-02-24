​В Баку прошло заседание в связи со Всемирной шахматной олимпиадой

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Оперативном комитете прошло заседание в связи с подготовкой к предстоящей в Баку Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщили Report из пресс-службы Оперативного комитета, на мероприятии обсудили организационные вопросы.

Для проведения олимпиады на высоком уровне затронули вопросы встречи и размещения гостей, оформления зала, где пройдет соревнование, вопросов безопасности и пр.

Здесь также присутствовали I заместитель премьер-министра, председатель Оргкомитета Бакинской шахматной олимпиады Ягуб Эйюбов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Шахматной федерации Азербайджана (ШФА) Эльман Рустамов, вице-президент ШФА, директор Оперативного комитета Бакинской шахматной олимпиады Махир Мамедов, а также вице-президент ШФА Фаик Гасанов.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада пройдет 1-14 сентября в "Crystal Hall". В день олимпиады в столице также состоится конгресс Международной шахматной федерации (FİDE).