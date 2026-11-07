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    В Баку на чемпионате мира по пожаротушению провели боевое развертывание

    Командные
    • 07 ноября, 2026
    • 19:46
    В Баку на чемпионате мира по пожаротушению провели боевое развертывание

    В Баку на XXI чемпионате мира среди мужчин и XII чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту 7 ноября были проведены соревнования по боевому развертыванию.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    По итогам соревнований определились победители и призеры чемпионатов.

    В боевом развертывании среди мужчин в командном зачете первое место заняла команда Казахстана, 2-е место - Монголии, 3-е место - Узбекистана.

    Среди женщин обладателем золотых медалей стал коллектив из России, серебряные медали достались команде Беларуси, первую тройку лидеров замкнул Казахстан.

    Медали победителям и призерам вручил генеральный секретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик. На церемонии награждения были исполнены государственные гимны стран-победителей.

    МЧС Азербайджана Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
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