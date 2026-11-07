В Баку на чемпионате мира по пожаротушению провели боевое развертывание

В Баку на XXI чемпионате мира среди мужчин и XII чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту 7 ноября были проведены соревнования по боевому развертыванию.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По итогам соревнований определились победители и призеры чемпионатов.

В боевом развертывании среди мужчин в командном зачете первое место заняла команда Казахстана, 2-е место - Монголии, 3-е место - Узбекистана.

Среди женщин обладателем золотых медалей стал коллектив из России, серебряные медали достались команде Беларуси, первую тройку лидеров замкнул Казахстан.

Медали победителям и призерам вручил генеральный секретарь Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Кулик. На церемонии награждения были исполнены государственные гимны стран-победителей.