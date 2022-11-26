В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялись еще две игры VII тура

Продолжается VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Report, во второй день тура были сыграны два поединка: сначала «Гянджа» сыграла с "Серхедчи", а затем встречались "Нефтчи" и НТД. Матчи состоялись в СК "Серхедчи".
"ГЯНДЖА" – "СЕРХЕДЧИ" - 90:76 (29:17, 21:24, 23:18, 17:17)
Дабл-дабл в этой встрече оформил игрок «Серхедчи» Брэндон Миллер (23 очка + 12 ассистов), а самым результативным стал его одноклубник Максвел Старвуд (27 очков).
"НЕФТЧИ – НТД" - 75:88 (16:21, 17:30, 18:25, 24:12)
Дабл-дабл в этой встрече за "Нефтчи" сделали Максвелл Байрон (24 очков + 10 подборов) и Реймонд Миллер (20+10), а за НТД – Квинтон Кемпбэлл (10+11). Самым результативным стал Байрон (24 очка).
Заключительный матч тура пройдет завтра в Шеки, в котором встретятся "Олимпик" (Шеки) – "Сабах".