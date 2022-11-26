В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялись еще две игры VII тура

Продолжается VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Продолжается VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, во второй день тура были сыграны два поединка: сначала «Гянджа» сыграла с "Серхедчи", а затем встречались "Нефтчи" и НТД. Матчи состоялись в СК "Серхедчи".

"ГЯНДЖА" – "СЕРХЕДЧИ" - 90:76 (29:17, 21:24, 23:18, 17:17)

Дабл-дабл в этой встрече оформил игрок «Серхедчи» Брэндон Миллер (23 очка + 12 ассистов), а самым результативным стал его одноклубник Максвел Старвуд (27 очков).

"НЕФТЧИ – НТД" - 75:88 (16:21, 17:30, 18:25, 24:12)

Дабл-дабл в этой встрече за "Нефтчи" сделали Максвелл Байрон (24 очков + 10 подборов) и Реймонд Миллер (20+10), а за НТД – Квинтон Кемпбэлл (10+11). Самым результативным стал Байрон (24 очка).

Заключительный матч тура пройдет завтра в Шеки, в котором встретятся "Олимпик" (Шеки) – "Сабах".