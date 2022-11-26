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В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялись еще две игры VII тура

В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялись еще две игры VII тура Продолжается VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Командные
26 ноября 2022 г. 22:41
В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялись еще две игры VII тура

Продолжается VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, во второй день тура были сыграны два поединка: сначала «Гянджа» сыграла с "Серхедчи", а затем встречались "Нефтчи" и НТД. Матчи состоялись в СК "Серхедчи".

"ГЯНДЖА" – "СЕРХЕДЧИ" - 90:76 (29:17, 21:24, 23:18, 17:17)

Дабл-дабл в этой встрече оформил игрок «Серхедчи» Брэндон Миллер (23 очка + 12 ассистов), а самым результативным стал его одноклубник Максвел Старвуд (27 очков).

"НЕФТЧИ – НТД" - 75:88 (16:21, 17:30, 18:25, 24:12)

Дабл-дабл в этой встрече за "Нефтчи" сделали Максвелл Байрон (24 очков + 10 подборов) и Реймонд Миллер (20+10), а за НТД – Квинтон Кемпбэлл (10+11). Самым результативным стал Байрон (24 очка).

Заключительный матч тура пройдет завтра в Шеки, в котором встретятся "Олимпик" (Шеки) – "Сабах".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Basketbol Liqasında 7-ci turun daha iki oyunu keçirilib

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