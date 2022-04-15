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Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу

Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года.
Командные
15 апреля 2022 г. 05:14
Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ).

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB [Международной федерации волейбола], в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сборная Украины заменит российскую команду в группе А. Украинцы сыграют со сборными Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса. На чемпионат мира 2022 года отбирались по две лучшие команды каждой конфедерации и 12 лучших сборных по рейтингу FIVB. Без отбора в финальную часть турнира попала команда Польши как действующий чемпион мира.

Сборная Украины занимает 23-е место в мировом рейтинге и 13-е среди неквалифицировавшихся на мировое первенство команд. Украинцы выступали на чемпионате мира один раз. В 1998 году команда заняла десятое место.

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