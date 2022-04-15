Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ).
"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB [Международной федерации волейбола], в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России", - говорится в заявлении.
Отмечается, что сборная Украины заменит российскую команду в группе А. Украинцы сыграют со сборными Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса. На чемпионат мира 2022 года отбирались по две лучшие команды каждой конфедерации и 12 лучших сборных по рейтингу FIVB. Без отбора в финальную часть турнира попала команда Польши как действующий чемпион мира.
Сборная Украины занимает 23-е место в мировом рейтинге и 13-е среди неквалифицировавшихся на мировое первенство команд. Украинцы выступали на чемпионате мира один раз. В 1998 году команда заняла десятое место.