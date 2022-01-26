Среди прибывших на Олимпиаду выявили 13 новых случаев заражения COVID-19

Власти Китая выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Власти Китая выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении оргкомитета.

25 января в Китай прибыло 334 человека, из них 54 спортсмена и официальных лиц и 280 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено девять новых случаев заражения, все - среди представителей заинтересованных сторон. Еще четыре положительных результата было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.