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Среди прибывших на Олимпиаду выявили 13 новых случаев заражения COVID-19

Среди прибывших на Олимпиаду выявили 13 новых случаев заражения COVID-19 Власти Китая выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.
Командные
26 января 2022 г. 08:58
Среди прибывших на Олимпиаду выявили 13 новых случаев заражения COVID-19

Власти Китая выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении оргкомитета.

25 января в Китай прибыло 334 человека, из них 54 спортсмена и официальных лиц и 280 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено девять новых случаев заражения, все - среди представителей заинтересованных сторон. Еще четыре положительных результата было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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