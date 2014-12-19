​Спортивные специалисты награждены почетными званиями - СПИСОК

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении почетными званиями спортивных специалистов. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии физической культуры и спорта в Азербайджане почетных званий удостоены следующие лица:

"Заслуженный работник физической культуры и спорта"

Алиомаров Магомед Алиомарович

Джафаров Вагиф Мамедали оглу

Гасанов Муса Сулейман оглу

Исмайлов Чингиз Мамед оглу

"Заслуженный учитель"

Атакишиев Акиф Али оглу

Шахбазов Шамседдин Ибрагим оглу

Помимо этого, президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о предоставлении персональных пенсий следующим лицам, имеющим заслуги в развитии спорта в Азербайджанской Республике:

Гасанов Рафик Биннет оглу

Усейнов Мамед Мир Багир оглу

Кабинету министров поручено решить вопросы, исходящие из распоряжения.