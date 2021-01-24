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Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе "Торонто" канадец Джордж Армстронг умер в возрасте 90 лет.
Командные
24 января 2021 г. 22:10
Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Джордж Армстронг

Четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе "Торонто" канадец Джордж Армстронг умер в возрасте 90 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.

"Зал хоккейной славы опечален из-за кончины заслуженного члена клуба Джорджа Армстронга. Мы приносим свои соболезнования его семье и друзьям", - говорится в сообщении.

Армстронг был нападающим "Торонто" с 1946 по 1971 год. За это время он провел в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 1188 матчей, в которых набрал 713 очков (296 шайб + 417 результативных передач). Вместе с командой он четыре раза побеждал в плей-офф НХЛ (1962, 1963, 1964, 1967). В 1975 году он был введен в Зал хоккейной славы.

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