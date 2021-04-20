Скончалась олимпийская чемпионка из Азербайджана

Вера Лантратова родилась в Баку

Скончалась олимпийская чемпионка 1968 года рождения Вера Лантратова.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, экс-волейболистка сборной СССР скончалась в возрасте 73 лет. О причинах ее смерти пока ничего не известно.

Вера Лантратова родилась в Баку, в составе бакинского клуба "Нефтчи" спортсменка завоевала бронзовые медали чемпионатов СССР 1966 и 1970 гг. В 1967 году в составе сборной Азербайджанской ССР Лантратова завоевала серебряную медаль чемпионата СССР и Спартакиады народов СССР.

В составе сборной СССР Лантратова не только выиграла Олимпиаду в Мехико, но и завоевала золотые медали чемпионата мира (1970) и Европы (1967).