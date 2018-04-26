Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В Баку может произойти все что угодно".

Как передает Report со ссылкой на f1report.ru, об этом сказал пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин.

“В Баку может произойти все что угодно, - говорит Сироткин. - Если у нас появится шанс добиться хорошего результата, то мы должны обязательно воспользоваться им. Трасса в Азербайджане не прощает ошибок, поэтому на протяжении всего гоночного уик-энда нужно сохранять концентрацию. Я надеюсь, что у нас будет неплохой темп”.