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Шахин Багиров: Наша главная цель - дальнейшее развитие волейбола

Шахин Багиров: Наша главная цель - дальнейшее развитие волейбола Наша главная цель - дальнейшее развитие волейбола.
Командные
8 июня 2023 г. 10:26
Шахин Багиров: Наша главная цель - дальнейшее развитие волейбола

Наша главная цель - дальнейшее развитие волейбола.

Как сообщает Report, об этом президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров сказал на пресс-конференции по случаю назначения Шахина Чатмы новым главным тренером юниорской и молодежной женских сборных по волейболу.

По его словам, соответствующие работы осуществляются и в регионах: "Мы намерены выявить интересующихся волейболом и привлечь их к этому виду спорта. Шахин Чатма - известный турецкий специалист, который работал в академии "Галатасарай" и тренировал сборные младших возрастных групп. Он приступит к работе в августе. Он уже успел побывать в регионах Азербайджана. Новый главный тренер также приступил к работам по созданию в Азербайджане Академии волейбола".

Ш.Багиров не исключил, что контракт с турецким специалистом будет продлен: "Шахин Чатма будет с нами на протяжении одного года, но его контракт может быть продлен".

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Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: "Əsas məqsədimiz voleybolun daha da inkişaf etdirilməsidir"

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