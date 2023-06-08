Шахин Багиров: Наша главная цель - дальнейшее развитие волейбола

Наша главная цель - дальнейшее развитие волейбола.

Наша главная цель - дальнейшее развитие волейбола.

Как сообщает Report, об этом президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров сказал на пресс-конференции по случаю назначения Шахина Чатмы новым главным тренером юниорской и молодежной женских сборных по волейболу.

По его словам, соответствующие работы осуществляются и в регионах: "Мы намерены выявить интересующихся волейболом и привлечь их к этому виду спорта. Шахин Чатма - известный турецкий специалист, который работал в академии "Галатасарай" и тренировал сборные младших возрастных групп. Он приступит к работе в августе. Он уже успел побывать в регионах Азербайджана. Новый главный тренер также приступил к работам по созданию в Азербайджане Академии волейбола".

Ш.Багиров не исключил, что контракт с турецким специалистом будет продлен: "Шахин Чатма будет с нами на протяжении одного года, но его контракт может быть продлен".