    Сегодня стартует IV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Командные
    • 23 октября, 2025
    • 09:27
    Сегодня стартует IV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, в единственном матче дня "Сабах" примет "Гянджу".

    Встреча начнется в 19:00 в Бакинском дворце спорта.

    "Сабах" лидирует в группе А с 6 очками. Представитель региона, сыгравший на один матч меньше своих соперников, занимает 4-е место с 3 очками.

    Отметим, что IV тур завершится 26 октября.

    Азербайджанская баскетбольная лига IV тур
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura bu gün start veriləcək

    Лента новостей