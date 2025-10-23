Сегодня стартует IV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Сегодня стартует IV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, в единственном матче дня "Сабах" примет "Гянджу".
Встреча начнется в 19:00 в Бакинском дворце спорта.
"Сабах" лидирует в группе А с 6 очками. Представитель региона, сыгравший на один матч меньше своих соперников, занимает 4-е место с 3 очками.
Отметим, что IV тур завершится 26 октября.
