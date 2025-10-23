Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura bu gün start veriləcək
Komanda
- 23 oktyabr, 2025
- 09:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Sabah" "Gəncə"ni qəbul edəcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
"Sabah" A qrupunda 6 xalla liderdir. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən bölgə təmsilçisi 3 xalla dördüncüdür.
Qeyd edək ki, IV tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.
