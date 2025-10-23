İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura bu gün start veriləcək

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:03
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura bu gün start veriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Sabah" "Gəncə"ni qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    "Sabah" A qrupunda 6 xalla liderdir. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən bölgə təmsilçisi 3 xalla dördüncüdür.

    Qeyd edək ki, IV tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası IV tur "Sabah" - "Gəncə" oyunu
    Сегодня стартует IV тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

