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    ​Сборная России по кикбоксингу одержала победу над Азербайджаном

    Окончательный счет 6:3, один бой закончился в ничью

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сборная России одержала победу над командой Азербайджана на 6-ом турнире по кикбоксингу, посвященном памяти президента Азербайджана Гейдара Алиева.

    Как передает Report, окончательный счет 6:3, один бой закончился в ничью.

    Соревнования состояли из 10 боев в пяти весовых категориям по правилам К-1.

    Вадим Украинцев, первый вице-президент Федерации кикбоксинга России:

    "Сборная Азербайджана очень сильна. Вы увидите здесь первых номеров. Это, разумеется, отличный стимул и для молодежи увидеть таких бойцов".

    Несмотря на товарищеский статус турнира, по словам организаторов, все результаты идут бойцам в так называемый рекорд - послужной список.

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