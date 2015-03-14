​Сборная России по кикбоксингу одержала победу над Азербайджаном

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сборная России одержала победу над командой Азербайджана на 6-ом турнире по кикбоксингу, посвященном памяти президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, окончательный счет 6:3, один бой закончился в ничью.

Соревнования состояли из 10 боев в пяти весовых категориям по правилам К-1.

Вадим Украинцев, первый вице-президент Федерации кикбоксинга России:

"Сборная Азербайджана очень сильна. Вы увидите здесь первых номеров. Это, разумеется, отличный стимул и для молодежи увидеть таких бойцов".

Несмотря на товарищеский статус турнира, по словам организаторов, все результаты идут бойцам в так называемый рекорд - послужной список.