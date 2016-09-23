Сборная Азербайджана выйдет на игру с Португалией с тремя потерями

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ На матче 1/4 финала с Португалией на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии 3 футболиста сборной Азербайджана не смогут помочь своей команде.

Как сообщает Report, это вратарь Ровшан Гусейнли и бразильские легионеры Финео и Вассура.

Все три игрока на матче с Таиландом, который завершился победой Азербайджана со счетом 13:8, получили очередные желтые карточки и вынуждены пропустить следующую игру. На этой игре они забили 8 из 13 голов. Финео отличился 5 раз, Вассура - 2 раза, а Гусейнли - 1 раз.

Отметим, что матч Азербайджан-Португалия состоится 25 сентября в 18:00 по местному времени (по бакинскому времени - 26 сентября в 03:00). Игра пройдет в спортивном комплексе Coliseo El Puebloli в городе Кали.