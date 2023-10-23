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Сборная Азербайджана рассталась с главным тренером Атаманом Гюнейлигилем

Сборная Азербайджана рассталась с главным тренером Атаманом Гюнейлигилем Женская сборная Азербайджана по волейболу рассталась с главным тренером Атаманом Гюнейлигилем.
Командные
23 октября 2023 г. 18:01
Сборная Азербайджана рассталась с главным тренером Атаманом Гюнейлигилем

Женская сборная Азербайджана по волейболу рассталась с главным тренером Атаманом Гюнейлигилем.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

По его словам, федерация, совместно с Министерством молодежи и спорта, уже приступила к поискам нового главного тренера.

Ш.Багиров также оценил выступление команды на чемпионате Европы: "В сборной представлены достаточно опытные волейболистки. Команда добилась определенных результатов на чемпионате Европы, но не смогла выйти из группы. Теперь нам необходимо более тщательно подходить ко всем процессам".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ataman Güneyligillə yollar ayrılıb

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