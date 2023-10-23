Сборная Азербайджана рассталась с главным тренером Атаманом Гюнейлигилем

Женская сборная Азербайджана по волейболу рассталась с главным тренером Атаманом Гюнейлигилем.

Женская сборная Азербайджана по волейболу рассталась с главным тренером Атаманом Гюнейлигилем.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

По его словам, федерация, совместно с Министерством молодежи и спорта, уже приступила к поискам нового главного тренера.

Ш.Багиров также оценил выступление команды на чемпионате Европы: "В сборной представлены достаточно опытные волейболистки. Команда добилась определенных результатов на чемпионате Европы, но не смогла выйти из группы. Теперь нам необходимо более тщательно подходить ко всем процессам".