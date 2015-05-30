Сборная Азербайджана по волейболу сегодня проведет матч за получение лицензии на чемпионат Европы

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу выйдет на ответный матч со сборной Словакии в последнем отборочном туре чемпионата Европы. Как сообщает Report, игра, которая пройдет в городе Левице, начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Судить игру будут серб Александр Петрович и словенец Давид Грил. В первой игре между командами сборная Азербайджана выиграла со счетом 3:0. Поэтому сборную устраивает даже поражение со счетом 2:3.

Сборная Словении выйдет на поле с одной заменой. Спикера Мирославу Киякову заменит Нина Герелова.

Отметим, что победитель встречи получит лицензию на участие в чемпионате Европы, который будет проходить с 26 сентября по 4 октября в Бельгии и Голландии. В случае победы азербайджанская сборная будет в 6-й раз выступать в финальном туре.