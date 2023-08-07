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Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Словению для подготовки к чемпионату Европы

Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Словению для подготовки к чемпионату Европы Женская сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Словению для очередного этапа подготовки к финальной стадии Чемпионата Европы
Командные
7 августа 2023 г. 15:06
Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Словению для подготовки к чемпионату Европы

Женская сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Словению для очередного этапа подготовки к финальному этапу Чемпионата Европы.

Как сообщили Report в Федерации волейбола, команду в аэропорту провожали официальные лица и сотрудники Федерации.

Подопечные Атамана Гюнейлигила будут проходить подготовку в Словении в течение недели. В этот период запланировано несколько проверочных матчей. 15 августа волейболистки отправятся в Дюссельдорф (Германия), где пройдут матчи группового этапа.

Отметим, что финальный этап чемпионата Европы, которую примут совместно Германия, Бельгия, Италия и Эстония, завершится 3 сентября. 24 команды будут соревноваться в 4 группах. Cоперниками сборной Азербайджана, которая выступит в группе С, будут Германия, Турция, Чехия, Швеция и Греция.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan voleybol millisi Avropa çempionatına hazırlıq üçün Sloveniyaya yollanıb

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