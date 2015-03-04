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    Сборная Азербайджана едет в Киров

    Наша команда примет участие на Чемпионате мира по скоростному ледолазанию

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по ледолазанию 6-8 марта примет участие на предстоящем в Кирове (Россия) Чемпионате мира по скоростному ледолазанию (UIAA Ice Climbing World Cup and World Championships (Speed) Russia 2015).

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской федерации по воздушным и экстремальным видам спорта.

    На чемпионате нашу страну представит делегация Азербайджанской федерации по воздушным и экстремальным видам спорта (FAIREX) в составе 7 человек.

    Члены нашей команды испытают себя в трехдневных соревнованиях по скоростному скалолазанию среди женщин и мужчин. 

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