Сборная Азербайджана едет в Киров

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по ледолазанию 6-8 марта примет участие на предстоящем в Кирове (Россия) Чемпионате мира по скоростному ледолазанию (UIAA Ice Climbing World Cup and World Championships (Speed) Russia 2015).

Об этом Report сообщили в Азербайджанской федерации по воздушным и экстремальным видам спорта.

На чемпионате нашу страну представит делегация Азербайджанской федерации по воздушным и экстремальным видам спорта (FAIREX) в составе 7 человек.

Члены нашей команды испытают себя в трехдневных соревнованиях по скоростному скалолазанию среди женщин и мужчин.