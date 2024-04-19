О нас

В Баку состоялось открытие Кубка мира по художественной гимнастике

В Баку состоялось открытие Кубка мира по художественной гимнастике В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.
Командные
19 апреля 2024 г. 20:34
В Баку состоялось открытие Кубка мира по художественной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов пожелал участникам соревнований успехов.

"Проведение Кубка мира по художественной гимнастике стало уже традиционным. Этот вид спорта в Азербайджане активно развивается благодаря поддержке главы государства. Пожелаем всем спортсменам удачи и успехов в соревнованиях", - заявил министр.

В соревнованиях принимают участие 116 спортсменов, представляющих 41 страну. Традиционный кубок AGF Trophy будет вручен гимнастке и групповой команде, набравшим наибольшее количество результативных баллов в соревнованиях.

Состязания завершатся 21 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке World Cup in rhythmic gymnastics opens in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Чемпионат Азербайджана по гандболу: Определен календарь первых игр решающего этапа
Чемпионат Азербайджана по гандболу: Определен календарь первых игр решающего этапа
19 апреля 2024 г. 11:57
Кубок Азербайджана: Хазри и Нефтчи встретятся финале
Кубок Азербайджана: "Хазри" и "Нефтчи" встретятся финале
17 апреля 2024 г. 21:40
Определился первый финалист Чемпионата Азербайджана по волейболу среди женщин
Определился первый финалист Чемпионата Азербайджана по волейболу среди женщин
17 апреля 2024 г. 20:56
В Кубке Европы к борьбе подключатся еще четыре азербайджанских дзюдоиста
В Кубке Европы к борьбе подключатся еще четыре азербайджанских дзюдоиста
14 апреля 2024 г. 12:00
Проведены встречи 3-го тура чемпионата Азербайджана по шахматам
Проведены встречи 3-го тура чемпионата Азербайджана по шахматам
14 апреля 2024 г. 10:56
Сборная Азербайджана по баскетболу проведет очередную игру на Олимпийском квалификационном турнире
Сборная Азербайджана по баскетболу проведет очередную игру на Олимпийском квалификационном турнире
14 апреля 2024 г. 09:33
Сборная Азербайджана вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира
Сборная Азербайджана вышла в полуфинал олимпийского квалификационного турнира
13 апреля 2024 г. 12:38
Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 продолжает борьбу за участие в Олимпиаде-2024
Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 продолжает борьбу за участие в Олимпиаде-2024
13 апреля 2024 г. 09:59
Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 одержала первую победу в турнире за участие в Олимпиаде-2024
Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 одержала первую победу в турнире за участие в Олимпиаде-2024
12 апреля 2024 г. 12:30
Умер игрок в американский футбол и актер О. Джей Симпсон
Умер игрок в американский футбол и актер О. Джей Симпсон
11 апреля 2024 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi