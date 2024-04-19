В Баку состоялось открытие Кубка мира по художественной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов пожелал участникам соревнований успехов.

"Проведение Кубка мира по художественной гимнастике стало уже традиционным. Этот вид спорта в Азербайджане активно развивается благодаря поддержке главы государства. Пожелаем всем спортсменам удачи и успехов в соревнованиях", - заявил министр.

В соревнованиях принимают участие 116 спортсменов, представляющих 41 страну. Традиционный кубок AGF Trophy будет вручен гимнастке и групповой команде, набравшим наибольшее количество результативных баллов в соревнованиях.

Состязания завершатся 21 апреля.