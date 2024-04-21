Чемпионат Европы: Три азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала

Три члена сборной Азербайджана прошли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу в столице Сербии Белграде.

Три члена сборной Азербайджана прошли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации, в четвертый день соревнований Наби Искандеров (67 кг) в 1/8 финала встретился с французом Уго Грауном.

Встреча завершилась убедительной победой нашего спортсмена со счетом 4:1 (29:28, 30:27, 29:28, 28:29, 29:28). В 1/4 финала Наби встретится с Лашей Гурули из Грузии.

Выступающий в весовой категории 63,5 кг Малик Гасанов также одержал победу в 1/8 финала. Соперником азербайджанского боксера стал действующий чемпион Европы U-22 испанец Ойер Ибаррич. Поединок, прошедший в условиях полного превосходства М.Гасанова, завершился со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:26). В четвертьфинале ему предстоит сразиться с ирландцем Дином Клэнси.

Успешным выступлением запомнился и Сархан Алиев (71 кг), который оказался сильнее Маккивера Юджина (Ирландия). В 1/4 финала наш спортсмен встретится с Эсгерханом Мадиевым из Молдовы.