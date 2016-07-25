​Сборная Армении не будет участвовать во Всемирной шахматной олимпиаде в Баку

Баку. 25 Июля. REPORT.AZ/ Сборная Армении не примет участие во Всемирной шахматной олимпиаде 2016 года, которая пройдет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на news.am, об этом заявил вице-президент Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян.

"Федерацией шахмат Армении было принято решение не участвовать в шахматной олимпиаде в Баку, - сказал Лпутян. - Это наше общее и окончательное решение".

Всемирная шахматная олимпиада стартует в Баку 1 сентября.