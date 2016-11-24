Прошла жеребьевка предстоящего в Азербайджане и Грузии ЧЕ-2017 среди женщин по волейболу - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева в Баку прошла жеребьевка Чемпионата Европы 2017 года среди женщин по волейболу.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнение государственных гимнов стран-организаторов - Азербайджана и Грузии. Затем состоялась художественная часть. Народная артистка Бриллиант Дадашева исполнила гимн чемпионата. Затем был продемонстрирован короткометражный фильм об истории волейбола в Азербайджане и дана информация о городах, где пройдут соревнования.

I заместитель премьер-министра, председатель Оргкомитета по проведению в 2017 году в Баку финала Чемпионата Европы среди женщин по волейболу Ягуб Эйюбов отметил, что поручение проведения Чемпионата Европы Азербайджану и Грузии является результатом государственной политики, заботы и внимания по отношению к спорту в стране.

По его словам, Азербайджан известен во всем мире как спортивная страна: "Ежегодно в стране проводятся престижные спортивные соревнования. До 2020 года будут организованы Исламские игры солидарности, Гран-при Азербайджана Формулы 1 и Чемпионат Европы по футболу. Впервые в Баку пройдет Чемпионат Европы 2017 года по волейболу. Как председатель оргкомитета заявляю, что нами будет сделано все необходимое для организации чемпионата на высоком уровне".

Выступивший заместитель министра молодежи и спорта Грузии Шалва Гоголадзе и президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич пожелали участникам соревнований успехов.

Затем началась жеребьевка и на сцену были приглашены бывшая волейболистка сборной Азербайджана Оксана Курт и член сборной Валерия Мамедова.

Сначала определили возглавляющие группы команды. Азербайджан стал первым в группе A, Грузия - B, Россия - C, Сербия - D.

В результате жеребьевки состав групп был определен следующим образом:

Группа A: Азербайджан, Германия, Польша, Венгрия (Баку)

Группа B: Грузия, Италия, Хорватия, Беларусь (Тбилиси)

Группа C: Россия, Турция, Болгария, Украина (Баку)

Группа D: Сербия, Голландия, Бельгия, Украина (Гейгель).

Отметим, что Чемпионат Европы пройдет в 2017 году с 20 сентября по 1 октября.

В соседней стране пройдут игры одной группы и матчи четвертьфинала.

Одна из оставшихся трех групп будет бороться в Гейгеле, а две другие - в Баку. Полуфинал и финал состоятся в Баку.