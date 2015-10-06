​Президент ФИДЕ: Думаю, сборная Армении будет участвовать на Олимпиаде-2016 в Баку

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Участие армянских шахматистов в Кубке мира по шахматам в Баку вселяет уверенность в выступлении сборной Армении в 2016 году на Всемирной олимпиаде, которая пройдет в столице Азербайджана".

По сообщениям Report, об этом заявил агентству "Р-Спорт" президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"Я несколько раз встречался с президентом Армении Сержом Саргсяном, который, кстати, также является президентом национальной шахматной федерации Армении, - сказал в телефонном разговоре Илюмжинов. - И я хочу его поблагодарить за его позицию - он поспособствовал тому, чтобы четыре шахматиста из Армении и два шахматиста армянского происхождения из других стран приняли участие в Кубке мира в Азербайджане. Я на открытии турнира разговаривал и с Левоном Ароняном и с другими шахматистами страны. И думаю, что в следующем году в Баку сборная Армении будет участвовать во Всемирной олимпиаде".

Помимо представителей Армении, в столице Азербайджана также играли шахматисты из США Варужан Акобян и Самуэль Севян.

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Баку 17-30 сентября 2016 года.