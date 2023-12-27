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Президент федерации: Фаиг Гараев будет возглавлять сборную как минимум до чемпионата Европы

Президент федерации: Фаиг Гараев будет возглавлять сборную как минимум до чемпионата Европы Фаиг Гараев будет возглавлять сборную как минимум до чемпионата Европы.
Командные
27 декабря 2023 г. 12:33
Президент федерации: Фаиг Гараев будет возглавлять сборную как минимум до чемпионата Европы

Фаиг Гараев будет возглавлять сборную как минимум до чемпионата Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров на пресс-конференции, посвященной итогам работы Федерации в 2023 году.

Ш.Багиров подчеркнул, что возлагает большие надежды на 64-летнего специалиста.

Фаиг Гараев, в свою очередь, заявил, что материальная сторона вопроса не так важна: "Мы хотим добиться успехов в волейболе. Чтобы добиться результатов необходимо работать как минимум год. Мы не будем ждать 70-летия, чтобы достичь результатов. Есть кубинские волейболисты, которые являются гражданами Азербайджана. Необходимо создать сильную национальную команду и продолжить развитие младших возрастных групп".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Voleybol Federasiyasının prezidenti: "Faiq Qarayev ən azı Avropa çempionatınadək milliyə rəhbərlik edəcək"

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