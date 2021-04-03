Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости

Интервью ИА Report с членом правления Волейбольной федерации Азербайджана, президентом клуба "Азеррейл" Фаридом Халиловым

Интервью ИА Report с членом правления Волейбольной федерации Азербайджана, президентом клуба "Азеррейл" Фаридом Халиловым.

- Как вы ведете свою деятельность в период пандемии?

- 1 апреля состоялось внутрифедеральное совещание с представителями клубов. Совещание было организовано под руководством первого вице-президента Федерации Фаика Гараева и генерального секретаря Джалила Джафарова. На повестке был вопрос о проведении тренировок. Мы работаем в тесном контакте с Министерством молодежи и спорта. Участвующие в международных турнирах должны тренироваться в течение 1-2 месяцев. Неучастие в тренировочном процессе нам во вред, равно как и слабые выступления на турнирах. Вот и приходится выбирать между двух зол.

- А о чемпионате Азербайджана речь не идет?

- У нас чемпионат обычно заканчивается в апреле. В этом году его уже не будет. А планы по поводу проведения очередного первенства формируются в августе - сентябре. Поэтому сейчас об этом еще рано говорить. Посмотрим, что разрешит Оперативный штаб при Кабинете министров. Приняв во внимание все обстоятельства, мы примем решение.

- Значит, до октября соревнований не ожидается, будут только учебно-тренировочные сборы?

- Что касается клубных соревнований, то предстоял либо Challenge Cuр, либо чемпионат страны. Мы отказались от первого, ну а насчет второго все довольно очевидно. Будем ждать августа, когда начнут формироваться составы клубов. Мы не знаем, какие тогда будут ограничения. Что касается сборной, то есть соревнования в мае и августе. Предстоят Золотая Лига и чемпионат Европы. Мы должны участвовать в этих соревнованиях. Для участия в турнирах, завоевания призовых мест как минимум необходимо получить разрешение на проведение тренировок.

- Учитывая, что в настоящее время нет возможности на дополнительные расходы, сможете ли вы сформировать состав?

- Дело не в расходах. С выдачей зарплаты нет никаких затруднений. Ну, допустим, мы собрали команду, но ведь если не разрешат перелеты, все бесполезно. Возможно, в ближайшие дни в стране перейдут на СМС-разрешения. Тогда не будет и тренировок. Спортсмены, которым мы будем выдавать зарплату, сядут по домам и не будет никакого развития. В каждой европейской стране свои правила, касающиеся перелетов. Виза уже не главное. По новым правилам, принимают граждан отнюдь не из всех стран.

- То есть наличие шенгенской визы не главное?

- Нет, в большинстве европейских стран на шенгенскую визу уже не обращают особого внимания. Теперь на повестке вопрос прививок. К примеру, мы применяем вакцину китайского и российского производства, а в Европе нам могут сказать, что принимают только тех граждан, кто привит немецкой вакциной. Не привитого этой вакциной не пустят в страну и придется возвращаться.

- Значит, ваша команда, как и многие другие, могут отправиться лишь в Турцию...

- В августе - сентябре прошлого года мы ездили в Турцию на сборы. Сейчас там тоже бушует вирус, многие места закрыты, не разрешают выйти на улицу. Под запретом полеты и тренировки.

- Есть ли еще клубы, желающие принять участие в чемпионате?

- Разумеется. На заседании присутствовали руководители клубов "Муров", "Абшерон" и MOIK. Все готовы участвовать и ждут новостей. Но волейбол пока под запретом. Например, футзалистам, дзюдоистам и каратистам разрешили участвовать в классификационных соревнованиях на получение лицензии для участия в Олимпийских играх. Без лицензии мы не сможем принять участие в Олимпиаде. Пока мы не получили разрешение. Мы обратились в Министерство молодежи и спорта. Ждем решения.

- А не лучше ли было обратиться непосредственно в Оперативный штаб при Кабинете Министров?

- Нет. Будучи национальной командой, мы обратились в Министерство по делам молодежи и спорта посредством Федерации.

- Например, применительно к футболу, АФФА обращается непосредственно в Оперативный штаб при Кабинете министров...

- На заседании присутствовали представители Министерства молодежи и спорта. Сказали, что федерация должна обратиться в Министерство.

- У вас есть надежды?

-Сразу после заседания стало известно о том, что с 5 апреля закрываются школы. Значит, ситуация ухудшается. Поэтому я не верю, что будет выдано разрешение. Время для участия в международных турнирах постепенно иссякает. Ответ должен быть дан до 10 апреля. Позже просто не имеет смысла. Если спортсмен сразу после годового простоя сразу приступит к тяжелым тренировкам, он получит травму.

- Чтобы прокормить свои семьи, некоторые спортсмены вынуждены заниматься другими видами деятельности. Одни таксуют, другие подрабатывают рабочими. Есть ли такое среди волейболистов?

- Мы читали в прессе об этом. Знаете, денег никогда не хватает. Это сугубо мое мнение. Некоторые наши девочки готовят вкусные сладости, сейчас они занимаются их продажей. Безусловно, такие случаи имеются. Но опять-таки федерация и клубы оказывают им финансовую поддержку. Мы ведь как одна семья.

- Есть ли легионеры в составе "Азеррейла"?

- Нет, потому что нет тренировок и соревнований. В прошлом сезоне мы вернули легионеров до окончания сезона. Это было связано с закрытием границ в связи с карантином. У нас была спортсменка из Сенегала, так она осталась здесь еще на 4 месяца. Она не знала английского языка. Мы поддержали ее. Как только открылись границы, отправили ее домой. Нахождение в составе нашей команды легионеров сейчас не выгодно ни нам, ни им самим.