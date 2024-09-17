Представитель ФБА: Верю, что "Сабах" выйдет в следующий раунд Лиги чемпионов

Исполнительный вице-президент Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Фаррух Махмудов выразил надежду на выход азербайджанского баскетбольного клуба "Сабах" в следующий раунд Лиги чемпионов, учитывая большой опыт главного тренера команды Римаса Куртинайти

Исполнительный вице-президент Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Фаррух Махмудов выразил надежду на выход азербайджанского баскетбольного клуба "Сабах" в следующий раунд Лиги чемпионов, учитывая большой опыт главного тренера команды Римаса Куртинайтиса в европейском баскетболе.

Об этом он сказал Report, комментируя сегодняшний матч клуба "Сабах" со шведской командой "Норрчёпинг Долфинс" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА.

Представитель ФБА подчеркнул, что соперником является одна из самых доминирующих команд шведского баскетбола:

"Они являются победителями чемпионата Швеции 4 сезона подряд. Наш клуб проводил учебно-тренировочные сборы в Литве и очень хорошо подготовился к сегодняшнему матчу. Лига чемпионов ФИБА считается одним из важнейших турниров Европы, где принимают участие континентальные клубы высокого уровня".

Отметим, что матч "Сабах" – "Норрчёпинг Долфинс" начнется в 17:30 по бакинскому времени.