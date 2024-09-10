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Париж-2024: Очередная группа азербайджанских паралимпийцев вернулась на родину

Париж-2024: Очередная группа азербайджанских паралимпийцев вернулась на родину Очередная группа спортсменов, представлявших Азербайджан на Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулась на родину.
Командные
10 сентября 2024 г. 05:42
Париж-2024: Очередная группа азербайджанских паралимпийцев вернулась на родину

Очередная группа спортсменов, представлявших Азербайджан на Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулась на родину.

Как сообщает Report, самолет с паралимпийцами на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 05:16.

Паралимпийских чемпионов Саида Наджафзаде, Ламию Велиеву, Орхана Асланова, а также серебряных и бронзовых призеров Рамана Салея, Ильхама Закиева и Вели Исрафилова встречали официальные лица, журналисты и представители общественности.

Напомним, что на Летних Паралимпийских играх Париж-2024, в которых приняли участие спортсмены из 169 стран, сборная Азербайджана заняла 28-е место.

Азербайджанская команда, представленная на Паралимпиаде 18 спортсменами, завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan paralimpiyaçılarının növbəti qrupu vətənə qayıdıb

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