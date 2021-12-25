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Отменен Кубок Шпенглера по хоккею

Отменен Кубок Шпенглера по хоккею Традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса.
Командные
25 декабря 2021 г. 19:59
Отменен Кубок Шпенглера по хоккею

Традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом ТАСС рассказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. В нем должны были сыграть "Давос" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Фрёлунда" (Швеция), "КалПа" (Финляндия), "Спарта" (Чехия) и сборная Канады. 20 декабря канадцы отказались от участия из-за сложной эпидемиологической обстановки, ее должна была заменить команда из Бёрна, собранная из "Бёрна", "Биля" и "Тайгерс".

"Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков "Давоса" обнаружены положительные тесты на коронавирус", - сказал Фазель.

"Решение было принято медицинским руководством кантона, мне сообщили об этом в оргкомитете турнира", - добавил он.

Кубок Шпенглера - старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря.

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