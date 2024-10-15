Орхан Гусейнзаде: Мы одолели сильных соперников и принесли Азербайджану золотые медали

У нас были очень сложные встречи. Обе команды - как женская, так и мужская - завершили групповой этап.

У нас были очень сложные встречи. Обе команды - как женская, так и мужская - завершили групповой этап.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам тренер мужской команды клуба "Азеррейл" Орхан Гусейнзаде.

"В плей-офф у нас тоже были трудные игры. Мы провели напряжённый матч с венгерским клубом. К счастью, мы победили. Признаюсь, для меня это было очень трудно. Погодные условия во Франции были не такими, как здесь, там шли дожди. Тем не менее, игры проводились согласно правилам."

Он также отметил, что соперники были сильными: "Например, испанский клуб был очень мощным, и в финале мы играли с ними. И женская, и мужская команды провели напряженные игры. Но мы заняли первое место и привезли золотые медали в Азербайджан. Мы очень рады и гордимся этим."

Напомним, что мужская команда клуба "Азеррейл" 13 октября стала победителем Клубного Кубка Европы по пляжному волейболу, который прошел в городе Монпелье, Франция. Бакинский клуб в решающем матче встретился с испанской командой CVP Poniente Benidorm Alicante.

В одной из встреч победил "Азеррейл" (2:1), а в другой — испанская команда (2:1). В золотом сете, определившем победителя, бакинская команда выиграла со счетом 15:12 и стала чемпионом Кубка Европы.