О нас

Орхан Гусейнзаде: Мы одолели сильных соперников и принесли Азербайджану золотые медали

Орхан Гусейнзаде: Мы одолели сильных соперников и принесли Азербайджану золотые медали У нас были очень сложные встречи. Обе команды - как женская, так и мужская - завершили групповой этап.
Командные
15 октября 2024 г. 03:31
Орхан Гусейнзаде: Мы одолели сильных соперников и принесли Азербайджану золотые медали

У нас были очень сложные встречи. Обе команды - как женская, так и мужская - завершили групповой этап.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам тренер мужской команды клуба "Азеррейл" Орхан Гусейнзаде.

"В плей-офф у нас тоже были трудные игры. Мы провели напряжённый матч с венгерским клубом. К счастью, мы победили. Признаюсь, для меня это было очень трудно. Погодные условия во Франции были не такими, как здесь, там шли дожди. Тем не менее, игры проводились согласно правилам."

Он также отметил, что соперники были сильными: "Например, испанский клуб был очень мощным, и в финале мы играли с ними. И женская, и мужская команды провели напряженные игры. Но мы заняли первое место и привезли золотые медали в Азербайджан. Мы очень рады и гордимся этим."

Напомним, что мужская команда клуба "Азеррейл" 13 октября стала победителем Клубного Кубка Европы по пляжному волейболу, который прошел в городе Монпелье, Франция. Бакинский клуб в решающем матче встретился с испанской командой CVP Poniente Benidorm Alicante.

В одной из встреч победил "Азеррейл" (2:1), а в другой — испанская команда (2:1). В золотом сете, определившем победителя, бакинская команда выиграла со счетом 15:12 и стала чемпионом Кубка Европы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Orxan Hüseynzadə: Güclü rəqiblərə qalib gəlib, qızıl medalları Azərbaycana gətirdik

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi