Оргкомитет Олимпиады-2018 запретил рукопожатия в хоккее

© HockeyShot

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года принял решение отменить церемонию предматчевых и послематчевых рукопожатий в хоккее после многочисленных случаев заболевания норовирусной инфекцией, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!", - говорится в сообщении.

В оргкомитете Игр-2018 сообщили, что 45 заболевших норовирусом остается на карантине. Всего число заразившихся норовирусной инфекцией на Играх - около 250 человек.