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    Определился последний финалист Суперлиги Азербайджана

    Азеррейл обыграл команду Азерйол

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Определились последние финалисты Суперлиги Азербайджана среди волейболисток.

    Как сообщает Report, в Бакинском дворце спорта встретились команды "Азеррейл" и "Азерйол".

    Встреча завершилась победой "железнодорожников" - 3:0. Соперником данной команды в финале будет "Телеком". "Азерйол" и "Локомотив" будут бороться за 3-е место.

    Отметим, что это была 3-я встреча между "Азеррейл" и "Азерйол". Хотя на первом матче предыдущего второго полуфинала "Азеррейл" обыграл соперника со счетом 3:0, на очередной встрече победу одержала команда "Азерйол" - 3:2.

    Суперлига Азербайджана

    Полуфинал

    18:00. "Азеррейл" - "Азерйол" - 3:0 (25:19, 25:19, 25:21)

    Бакинский дворец спорта.

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