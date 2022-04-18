Определился победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Определился победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Определился победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Как сообщает Report, чемпионом текущего сезона стал клуб "Муров". Победитель определился после того, как в матче с "Серхедчи" в рамках XIX тура "Муров" одержал победу в двух сетах.

Таким образом, "Муров" на счету которого сейчас 36 очков, опережает ближайшего соперника "Нефтчи" на 6 очков. Даже если "бело-черные" выиграют два последних тура с большим счетом, им не удастся опередить лидера.

Таким образом, "Нефтчи" заблаговременно стал обладателем "серебра", а МОИК - "бронзы".