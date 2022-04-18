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Определился победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Определился победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу Определился победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу.
Командные
18 апреля 2022 г. 16:17
Определился победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Определился победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Как сообщает Report, чемпионом текущего сезона стал клуб "Муров". Победитель определился после того, как в матче с "Серхедчи" в рамках XIX тура "Муров" одержал победу в двух сетах.

Таким образом, "Муров" на счету которого сейчас 36 очков, опережает ближайшего соперника "Нефтчи" на 6 очков. Даже если "бело-черные" выиграют два последних тура с большим счетом, им не удастся опередить лидера.

Таким образом, "Нефтчи" заблаговременно стал обладателем "серебра", а МОИК - "бронзы".

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