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Определился первый финалист чемпионата мира по волейболу

Определился первый финалист чемпионата мира по волейболу На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Польше и Нидерландах, определился первый финалист.
Командные
13 октября 2022 г. 01:44
Определился первый финалист чемпионата мира по волейболу

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Польше и Нидерландах, определился первый финалист.

Как передает Report, им стала сборная Сербии, которая в полуфинальном матче нанесла поражение команде США со счетом 3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).

Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович, принесшая своей команде 33 очка. Лучшей в составе сборной США стала Келси Робинсон, на счету которой 18 очков.

Вторую полуфинальную пару составили команды Италии и Бразилии. Их встреча состоится 13 октября.

Финал и матч за бронзовые медали пройдут в субботу, 15 октября.

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Версия на азербайджанском языке Voleybol üzrə dünya çempionatında ilk finalçı müəyyənləşib

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