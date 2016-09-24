Определилось имя команды, получившей первую лицензию отборочного тура чемпионата Европы, который пройдет в Азербайджане и Грузии

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Определилось имя команды, получившей первую лицензию отборочного тура чемпионата Европы-2017, который пройдет в Азербайджане и Грузии.

Как сообщает Report, это право получила сборная Болгарии, как победитель группы Е.

Эта команда обыграла сборную Швейцарии со счетом 3:2 и набрала 14 очков перед последним туром, на 5 очков опережает самого близкого преследователя - Румынию. Таким образом, в последнем туре в группе результат игры между владельцами двух ступеней ничего не изменит.

Отметим, что в чемпионате Европы наряду с лидерами 6 отборочных групп лицензию получат победители матча "плей-офф" между командами, занявшими вторые места. Чемпионат состоится в следующем году в азербайджанских городах Баку и Губа и в столице Грузии Тбилиси.