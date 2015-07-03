Определились соперники азербайджанских волейбольных клубов в Лиге чемпионов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка в групповом турнире Лиги чемпионов среди женщин. Как сообщает Report, в результате жеребьевки определились соперники азербайджанских волейбольных клубов "Локомотив", "Азеррейл" и "Телеком".

"Локомотив" и "Азеррейл" в группе А будут бороться друг с другом. С ними в одну команду попали "Штутгарт" (Германия) и "Динамо" (Казань, Россия).

"Телеком" попал в группу Е с командами "Дрезднер" (Германия), "Импель" (Польша) и "Фенербахче" (Турция).

Состав других групп:

Группа B: "Кальцит Камник" (Румыния), "Атом Трефми" (Сопот, Польша), "Игорь Горгонзала" (Новара, Италия), "Вакыфбанк" (Турция)

Группа C: "Агель" (Простежов, Чехия), "Химик" (Польша), "Поми Касальмаггиоре" (Италия), "Эдзачыбаши" (Турция)

Группа D: "Уралочка" (Россия), "Канн" (Франция), "Волеро" (Цюрих, Швейцария), "Визура" (Белград, Сербия)

Группа F: "Динамо" (Москва, Россия), "Лё Канн" (Франция), "Алба Блай" (Словения), "Нордмекканика" (Пьяченца, Италия)

Отметим, что игры группового тура будут проводиться с 27 октября текущего года по 27 января 2016 года. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.