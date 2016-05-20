Определены даты встреч национальной сборной Азербайджана на чемпионате мира

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Определены даты встреч национальной сборной Азербайджана по футзалу на Чемпионате мира, который стартует 10 сентября в Колумбии. Как сообщает Report, выступающая в группе F сборная вначале встретится со сборной Марокко.

Матч начнется 12 сентября в 18:00 по местному времени (13 сентября в 03:00 по бакинскому времени). Следующая встреча сборной в группе с командой Испании стартует 15 сентября в 18:00 (16 сентября в 03:00 по бакинскому времени). Последняя игра пройдет 18 сентября со сборной Ирана. Матч начнется в 18:00 по местному времени (19 сентября в 03:00 по бакинскому времени).

Команды, занявшие первые две ступени в каждой из 6 групп, и показавшие лучшие результаты 4 из 6 команд, занявших 3-и места, попадут в 1/8 финала. Игры этого этапа пройдут 20 - 22 сентября.

Матчи 1/4 финала состоятся 24-25 сентября. После однодневного перерыва - 27-28 сентября состоятся встречи полуфинала. Чемпион мира определится 1 октября.

Отметим, что Испания, Иран и Марокко являются последними чемпионами Европы, Азии и Африки соответственно.