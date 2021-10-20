Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине доставлен из Афин в Китай.

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине доставлен из Афин в Китай.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа" , самолет с делегацией оргкомитета Игр в Пекине в среду ранним утром приземлился в международном аэропорту Шоуду (Столичный аэропорт).

Огонь, зажженный в понедельник в Древней Олимпии, во вторник был передан организаторам Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Церемония состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в присутствии президента Греческой Республики Катерины Сакелларопулу, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса, специального представителя, заместителя председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президента НОК Китая Юй Цзайцина, других официальных лиц. Зрители на церемонию не были допущены в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.