​Названы лучшие спортсмены 2015 года - СПИСОК

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта обнародовало имена лучших спортсменов 2015 года.
Как сообщает Report, в лучшую десятку попали следующие спортсмены:
1. Эльвин Мемишзаде (бокс).
2. Боянка Костова (тяжелая атлетика).
3. Мария Стадник (женская борьба).
4. Расул Чунаев (греко-римская борьба).
5. Гаджи Алиев (вольная борьба).
6. Олег Степко (спортивная гимнастика).
7. Тогрул Аскеров (вольная борьба).
8. Радик Исаев (тхэквондо).
9. Рафаэль Агаев (каратэ).
10. Ильхам Закиев (паратхэквондо).
Sport DepartmentАвтор новости
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