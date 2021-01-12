Названа спортивная столица Европы 2021 года

Титул присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей

Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "ЕвроПульс".

Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020 году, сохранит его до июля 2021 года, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения — держать социальную дистанцию, ограничить число посетителей и всем носить маски

Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей. Его обладатель получает поддержку союза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.