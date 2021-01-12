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Названа спортивная столица Европы 2021 года

Названа спортивная столица Европы 2021 года Титул присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей
Командные
12 января 2021 г. 14:17
Названа спортивная столица Европы 2021 года

Лиссабон стал спортивной столицей Европы 2021 года. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "ЕвроПульс".

Испанская Малага, которой этот титул принадлежал в 2020 году, сохранит его до июля 2021 года, чтобы провести хотя бы часть мероприятий, которые пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.
В Лиссабоне акцент собираются сделать на уличных видах спорта. Хотя при этом придется соблюдать ограничения — держать социальную дистанцию, ограничить число посетителей и всем носить маски

Титул спортивной столицы Европы присуждается Европейской федерацией столиц и городов спорта с 2001 года городам ЕС с населением больше 500 тысяч жителей. Его обладатель получает поддержку союза для проведения спортивных мероприятий и развития массового спорта и здорового образа жизни.

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