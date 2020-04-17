Наталья Мамедова: В Азербайджане меня никто не ждет

"На данный момент нет ни игр, ни тренировок. Карантин проходит в обычном порядке".

Об этом в заявлении Report сказала бывшая волейболистка сборной Азербайджана Наталья Мамедова.

По словам 36-летней спортсменки, из-за пандемии коронавируса она не смогла покинуть Индонезию после победы на чемпионате с клубом "Джакарта".

Волейболистка заявила, что не вернется в Азербайджан после возобновления полетов: "Я не живу в Баку. Меня там никто не ждет, у меня нет семьи. Поэтому, в Азербайджан я не вернусь".

Спортсменка украинского происхождения также отметила, что не хочет возвращаться и на историческую родину: "Играющая со мной в одной команде Одина Алиева и главный тренер Зия Раджабов ждут открытия рейсов в Баку. Пока я буду жить здесь, потому что на данный момент нет возможности вылететь в другую страну. Я также не знаю, когда возобновятся полеты".

Отметим, что Наталья Мамедова носила форму сборной Азербайджана в 2004-2017 годах.